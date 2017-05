Imaginarius volta a marcar a rua com excelência

O pano abriu pela décima sétima vez na passada quinta-Feira, 25 Maio. O Imaginarius voltou a pisar o palco da rua, que reclama para si e para se exprimir, ano após ano. No dia em que se assinalou a sessão de abertura, a vontade de provar mais um pouco de todo o encanto criativo e artístico que percorre as ruas de Santa Maria da Feira e se multiplica a cada dobrar de esquina, era imensa. Os artistas saíram à rua com responsabilidade acrescida.

