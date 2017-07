Pedreira das Penas foi do tamanho do mundo

erformances na abertura do Festival Danças do Mundo também não. Ainda há mais oportunidades para ver o espectáculo imperdível em Milheirós de Poiares e Argoncilhe…

As Pedreiras das Penas foram pintadas de todas as cores pelo folclore mundial no dia 20 de Julho, à noite. A Gala de abertura do Festival Danças do Mundo, começou com atraso, mas o espectáculo valeu cada segundo da atenção das mais de 500 pessoas presentes.

Miguel Tavares, da Casa da Gaia, responsável pela organização do evento, não podia estar mais satisfeito com a estreia. “Foi um sucesso a vários níveis, desde logo o local superou as expectativas que idealizamos, estava lindíssimo. A nível da assistência do público, também superou as expectativas, tínhamos 500 lugares sentados, mas houve muita gente em pé e gente a assistir ao largo da pedreira, e quanto aos espectáculo, não surpreendeu, porque sabemos bem quem seleccionamos e porquê” – afirma o responsável.

Na Gala de abertura actuaram primeiro o grupo do CIRAC, depois a Lituânia, México, Portugal, Colômbia e Chile. O grupo de Espanha chegou a tempo de actuar em Canedo no dia 23. A organização de mais de 200 artistas vindos de todo o mundo não é fácil, “tanto o grupo do Chile como o director do México já cá tinham estado, mas os restantes artistas não, e o convívio é das coisas que mais valorizamos no festival”-explica Miguel Tavares. Mas a equipa da Casa da Gaia tem tudo pronto para proporcionar aos bailarinos as melhores condições possíveis, a nível de alimentação, descanso e visitas. As performances dos grupos são sempre diferentes, pelo que vale muito a pena ir conhecer os espectáculos às restantes freguesias por onde passa o festival.