Tudo sobre o Imaginarius

A retrospectiva de Carlos Martins | Fresh Street 2

Depois de nascer, amadurecer e crescer, o evento tem agora uma identidade própria e uma imagem consolidada que não conhece paralelo. Carlos Martins era o Vereador da Cultura da Câmara em 2001, no ano em que se registavam as primeiras palpitações do Imaginarius. A figura que representava a Cultura contou ao “Terras” como tudo começou e como a história do festival feirense continua a ser escrita.

No seguimento de trazer uma maior robustez e riqueza aos artistas locais através da aprendizagem, convívio e partilha de experiências com outros colegas internacionais e de atrair um maior fluxo estrangeiro para a cidade, o Fresh Street arranca na próxima quarta-feira com a sua segunda edição. Depois de ter nascido em Barcelona, agora em parceria com a Circostrada Network, o seminário pisa território feirense e “tem como objectivo abrir novas perspectivas, promover novos contactos e sobretudo valorizar o sector das Artes de Rua” – contou ao “Terras” Gil Ferreira, Vereador da Cultura, Turismo Biblioteca e Museus da Câmara.

No ano em que se assinala a décima sétima edição do festival Imaginarius, o “Terras” quis conhecer as pessoas do Concelho que participam activamente nas peças e demonstrações levadas a cabo ao longo do evento. Embora seja uma iniciativa de calibre internacional, os artistas e as companhias locais continuam a ter um peso considerável na programação. Como não poderia deixar de ser, o festival roda em torno da performance e da prática das Artes de Rua no espaço público, e Santa Maria da Feira é um palco como só eles conhecem. Para que saiba com o que contar na edição presente, conversámos com os artistas e deixamo-los convencê-lo a si, leitor, de que estes serão espectáculos a não perder.

