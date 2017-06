Basqueiral estreou-se com muita energia

O passado sábado ficou marcado pela primeira edição do Basqueiral – Festival de Música Urbana. O Parque de Mini-Golf de Santa Maria de Lamas adaptou-se à causa e o público apareceu, surpreso. Variáveis como a novidade, a curiosidade e a “sede” de eventos de génese cultural, aliados a boas condições climatéricas e ao convívio, fizeram deste festival um palco de todos, que certamente continuará a marcar as agendas culturais no futuro.

A primeira intervenção foi conduzida por Rui Canastro, da organização, que apresentou os parceiros do Cineteatro António Lamoso. Foi conduzido um concurso, com perguntas relativas à história e agenda do Cineteatro, onde foram premiados dois participantes com bilhetes para o concerto dos Mão Morta, que regressam a Santa Maria da Feira a 9 de Dezembro.

O duo Jonny Abbey abriu o programa de concertos, com uma performance leve, no palco secundário, ainda sob o pôr-do-sol, passavam poucos minutos das 19h00. Contagiado pelo ritmo de dança, o público aderiu à mensagem e dançou pelas melodias reproduzidas.

Leia mais na edição impressa do “Terras Notícias”