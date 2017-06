Basqueiral é o novo Festival de Verão que vai ‘acordar’ Santa Maria de Lamas

Os festivais de Verão têm ocupado cada vez mais espaço nas agendas culturais. Ao longo dos anos, o número de palcos montados tem crescido, especialmente nos principais centros urbanos, onde é possível aliar boas condições meteorológicas favoráveis à música, ao ar livre e à diversão. Nesse campo, este ano, surge um novo nome: o Basqueiral. No próximo Sábado, 17 de Junho, Santa Maria de Lamas será palco da primeira edição do festival de verão de música urbana. O cartaz é composto por nomes como Ghost Hunt, The Sunflowers, Ionized e Jonny Abbey, sendo liderado pelo rapper Allen Halloween. Para conhecer melhor as melodias e os contornos de todo este “basqueiro”, o “Terras Notícias” falou com Rui Canastro, responsável pela organização do evento.

Leia mais na edição impressa do “Terras Notícias”