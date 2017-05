O Festival Internacional de Música de Verão (FIMUV) tem início marcado para próximo sábado, no Grande Auditório do Europarque, com a actuação do violinista Roby Lakatos.

Roby Lakatos chega a Santa Maria da Feira para apresentar o seu mais recente trabalho, onde colabora com um grupo de jovens músicos húngaros.

