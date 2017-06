Jorge Palma: ‘Quando tenho um sonho vou à luta e faço jogo limpo’

Jorge Palma foi o cabeça de cartaz no Festival da Juventude, onde estiveram milhares de pessoas para ouvir o talento incontestável do músico português. Foram muitas as visitas ao passado que o público sabia de cor. O “Terras Notícias” fez uma pequena entrevista ao músico, e ele respondeu-nos em papel, pelo seu próprio punho. Igual a si próprio, Jorge Palma conta o que sente em palco e faz uma retrospectiva dos momentos mais marcantes da sua carreira, provando que a memória finta a cronologia. Aqui estão as respostas de uma das personalidades mais carismáticas e talentosas da música nacional.

A última vez que actuou em Santa Maria da Feira foi no Cineteatro. Prefere concertos mais intimistas ou aqueles que reúnem milhares de pessoas como o de Argoncilhe?

Quando se actua em grandes festivais, estádios ou espaços dessas dimensões a energia dispara em flecha e o mais importante, para além de uma execução impecável, é polarizar essa electricidade, agarrar o público, comunicar. Em auditórios, dos mais pequenos aos Coliseus, CCB, Casa da Música, etc, beneficia-se de uma maior qualidade sonora, o público está confortavelmente sentado e, à partida, predisposto a apreciar ao pormenor o que lhes vamos transmitindo. Pessoalmente tenho tido a possibilidade de, ao longo do ano, ir complementando esses diversos tipos de actuação, da escolha do reportório mais indicado para cada evento à própria postura em palco.

Gosta de revisitar algumas das músicas mais conhecidas do público?

Sim, gosto de intercalar as canções que estão mais no ouvido e na boca do público com as menos conhecidas que também merecem o seu lugar ao sol.

