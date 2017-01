Rodrigo Leão revisita a Feira para um concerto diferente

O palco de Santa Maria da Feira não lhe é nada estranho. O seu primeiro espectáculo no Concelho aconteceu no Castelo. Já lá vão 16 anos. Pelo meio, vários concertos no Europarque e, agora, no próximo dia 14, Rodrigo Leão volta à cidade. Vai estrear-se no renovado Cineteatro António Lamoso para mostrar o seu último trabalho. Consigo traz Scott Mathew, o cantor australiano com quem produziu o último álbum “Life is Long”. Falámos com o músico português, por telefone, num intervalo de um dos muitos ensaios que, por estes dias, faz regularmente, em Lisboa, entre um concerto e outro. Rodrigo Leão promete um espectáculo diferente, com arranjos que imprimem uma dinâmica que espera ser sentida pelo público.

Estamos a duas semanas do seu concerto em Santa Maria da Feira, um palco que não é novo para si…

Ao longo de estes anos todos, tocamos, por diversas vezes, em Santa Maria da Feira, mas este espectáculo é diferente do que tenho feito habitualmente. De qualquer modo, acho que o público já está também habituado às variações todas que tenho vindo a fazer ao longo deste tempo. Este último trabalho é em parceria com o Scott Mathew, o cantor australiano com quem colaboro desde 2011, com a “Montanha Mágica”, depois, no ano seguinte, numa colectânea “Songs” e, a partir daí, ficou uma vontade muito grande de fazermos um álbum juntos. E foi isso que fizemos nestes últimos dois, três anos, trabalhando músicas em conjunto. Apesar do Scott viver em Nova Iorque e eu em Lisboa, fomos criando uma linguagem e uma forma de comunicação, através de troca de e-mails, com ideias que lhe ia propondo, e com o Scott a escrever letras e sugerindo melodias para a voz. Portanto, foi um processo muito tranquilo. Não existiu aquele stress enorme para acabar o disco. Pelo contrário.

Este encontro com Scott Mathew era mesmo inevitável…

Penso que sim, temos muitas coisas em comum, gostos musicais parecidos e ambos sentimos, com o resultado das primeiras canções feitas pelos dois, que soava muito natural e acabou por ser inevitável este trabalho.