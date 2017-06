Rui Sousa e as suas marionetas entre os melhores do mundo

A concurso estavam 20 companhias oriundas de todo o Mundo, mas o galardão ficou cá. No decorrer do FIMO – Festival Internacional de Marionetas de Ovar, as Marionetas da Feira foram contempladas com o Prémio do Júri de Melhor Espectáculo do FIMO 2017. Rui Sousa é o artista que vai puxando os fios condutores de histórias, onde a narrativa abraça o entretenimento e vai mantendo a tradição viva. Depois desta distinção com a peça “Castelo Assombrado”, o “mestre” conversou com o “Terras Notícias” a fim de conhecermos o que está para lá do pano.

O “Castelo Assombrado” trouxe tudo menos sombra para a vida de Rui Sousa. “O espectáculo foi um solo. Apresentei-o sozinho. É uma adaptação do popular português, misturado com algumas criações minhas. A técnica que usei é a de teatro Dom Roberto” – conta. A técnica descrita é referente a um género popular de teatro português e uma das suas principais características diz respeito ao facto de as personagens falarem com “voz de palheta”.

