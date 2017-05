Vai haver casamento!

Não falta nada na peça a estrear a 13 de Maio. Há romance, traição, festa e tragédia, tudo bons ingredientes para sair de casa ao sábado à noite e conhecer a obra de Federico Garcia Lorca. A produção é do Grupo de Teatro Experimental do Centro de Cultura e Recreio do Orfeão da Feira e conta com música original e actuacção do coro…

São mais de 40 as pessoas envolvidas no espetáculo Bodas de Sangue de Federico Garcia Lorca, em cena no próximo sábado no Cineteatro António Lamoso. “É uma peça sobre as mulheres, sobre os dilemas. A noiva não consegue decidir o seu caminho e envolvese num triângulo amoroso. Existe outra personagem central na peça, que também é uma mulher que no fundo coordena a acção de todos os actores, que é a mãe do noivo. O final fatídico nasce pela ordem da mãe que é uma viúva que perdeu o marido e o filho e que deseja ter netos. Esta peça é baseada em factos reais. Na altura, na Andaluzia, Federico Garcia Lorca soube de uma história parecida que saiu nos jornais, e inspirou-se nela para escrever as Bodas de Sangue”- explica Maria do Carmo.



